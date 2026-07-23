Han sido asesinados seis periodistas en lo que va del 2026

A más de la mitad del 2026, se han reportado la muerte de al menos seis periodistas en diferentes estados del país.

Todos los casos han sido por ataques armados contra los trabajadores de medios de información.

Al menos tres de los hechos, se han reportado en Veracruz.

El 9 de enero el reportero del portal Digital Código Norte, Carlos Castro fue asesinado al interior de un restaurante bar, donde estaba con su familia en el municipio de Poza Rica ubicado al norte de Veracruz.

Primera mujer

La comunicadora, Roxana Rivera fue sacada a la fuerza de su domicilio por hombres armados, en el municipio de Nanchital, Veracruz el pasado 2 de junio. El hecho conmocionó a México ya que la irrupción armada quedó grabada en video.

El 3 de julio, las autoridades confirmaron su muerte. Las autoridades informaron que hallaron restos que dieron positivo a su identidad.

El 11 de junio, Luis Ángel López, reportero de nota roja del periódico Vanguardia, fue asesinado.

El crimen del comunicador ocurrió en el municipio de Poza Rica, una región con altos niveles de inseguridad. Tenía medidas cautelares.

El 4 de julio, la Fiscalía de Guerrero confirmó que el hallazgo de un cuerpo encontrado con señas de tortura pertenece a Alex Serna, ambientalista y comunicador de Zihuatanejo, quien llevaba 12 días desaparecido.

El 16 de julio, Josué Martínez Contreras, director del portal Noticias San Martín Texmelucan, fue asesinado en la junta auxiliar de San Lucas Atoyatenco, en Puebla. Martínez fue asesinado frente a su hijo de 13 años y su madre.

El último hasta ahora

Este 22 de julio, Francisco Alejandro Leyva fue asesinado de varios disparos de armas de fuego.

El crimen ocurrió en un puesto de comida ubicado en el municipio de San Pablo Etla, Oaxaca, y fue perpetrado por al menos dos motociscarios.

Alejandro fue director de Cortv y actualmente mantenía su actividad periodística a través de su columna “El Zumbido del Moscardón”.