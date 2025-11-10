Harfuch anuncia visita a petición de Grecia Quiroz

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSPC), refrendó las condolencias por la muerte de Carlos Manzo, este domingo 9 de noviembre durante la presentación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

“Nos indigna y nos compromete aún más por la justicia”, dijo. Aseguró que no habrá impunidad y los responsables serán llevados ante la ley.

Adelantó que el Gabinete de Seguridad realizará visitas a distintos municipios y a petición de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, se visitará el municipio la próxima semana.

García Harfuch añadió que el Gabinete de Seguridad mantendrá reuniones con productores de limón y aguacate para garantizar su seguridad.

Ejes

Destacó que el Gobierno reforzará los cuatro ejes de la estrategia de seguridad: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de inteligencia e investigación y coordinación.

Resaltó que Michoacán fue el punto de partida de la estrategia nacional contra la extorsión, por lo que se fortalecerán los protocolos, habrá subsedes y capacitación avanzada del personal que opera el 089.

“Se incrementará el estado de fuerza en coordinación con autoridades estatales y municipales”, destacó.

“La seguridad de Michoacán es una prioridad nacional”, dijo.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó este domingo 9 de noviembre el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia en el que se reforzarán los ejes de la estrategia de seguridad.