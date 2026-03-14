Harfuch destaca intercambio de datos con EUA

Tras el decomiso de 270 kilogramos de fentanilo y la detención de un líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Colima, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), explicó que ambas acciones se llevaron a cabo con información de Estados Unidos.

Durante la conferencia matutina de ayer viernes 13 de marzo en Manzanillo, Colima, el funcionario precisó que no había laboratorios de fentanilo en el estado, sino dos bodegas de almacenamiento de bolsas y pastillas. Resaltó que todos los indicios de ambos cateos se investigarán por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que diversas agencias de Estados Unidos proporcionan información al Gabinete de Seguridad, la cual debe ser verificada por autoridades mexicanas, y de ser necesario, solicitar órdenes de cateo o el inicio de carpetas de investigación.

El jueves, García Harfuch dio a conocer que este decomiso fue resultado del intercambio de información de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), con la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Gobernación, y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En total, se aseguraron 270 kilogramos de fentanilo, en polvo y pastillas, lo que equivale a aproximadamente a 14 millones de dosis. El secretario añadió que, durante los operativos, fue detenido el líder de una célula criminal dedicada al tráfico y venta de metanfetaminas y fentanilo, identificado como Yair “N”.

Se han asegurado más de cuatro toneladas de droga en Colima:

Además, Omar García Harfuch informó que del 1º de octubre de 2024 al 10 de marzo de 2026, en Colima han asegurado más de cuatro toneladas y media de droga, así como 271 kilogramos de fentanilo, lo que equivale a 14 millones de dosis.

Indicó que, con información de autoridades de Estados Unidos, en el municipio de Villa de Álvarez, el gabinete de Seguridad, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Colima y la Policía Estatal de Colima, ejecutaron acciones operativas que permitieron detener a un líder de una célula delictiva dedicada a la distribución de drogas.

De acuerdo con las investigaciones, el sujeto Yahir Leobardo “N” tenía antecedentes por tráfico de drogas en Estados Unidos, donde fue detenido en 2019-2020 y recientemente por su participación en actividades relacionadas con la posesión y distribución de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo. En la actualidad el sujeto cuenta con una orden de comprensión vigente en Chicago e Illinois.

por delitos de alto impacto como: extorsión, homicidio, tráfico de drogas y tráfico de armas. Resaltó que desde el 6 de julio de 2025 al 28 de febrero de 2025, la implementación de la estrategia nacional contra la extorsión en Colima ha generado una reducción de 12 % en la incidencia de este delito.