Harfuch es el Pedro Infante de la política

El coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado, Manuel Velasco Coello, destapó al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, como el candidato más competitivo de Morena rumbo a la elección presidencial de 2030.

En declaraciones a los medios de comunicación, el legislador chiapaneco calificó al secretario como “el Pedro Infante de la política”, por su enorme popularidad entre los mexicanos.

Destacó los buenos resultados que ha dado en el combate al crimen organizado y la inseguridad y sentenció que si sigue por ese camino podría ser el próximo presidente de la República.

Velasco sostuvo que aunque todavía es prematuro hablar de la elección presidencial de 2030, Harfuch encabeza todos los sondeos públicos.

Combate frontal al crimen

Destacó que durante su gestión, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana ha logrado disminuir 52 por ciento los homicidios dolosos.

“Ha tenido un combate frontal con el crimen organizado, ha desmantelado más de 2 mil 600 laboratorios”.

Dijo que si Harfuch decide participar en 2030 y mantiene sus buenos resultados, “sin duda alguna sería un proyecto ganador”.