Harfuch: frenan 90 % de llamadas de extorsión

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que como parte de la estrategia federal para combatir la extorsión y el fraude telefónico, más del 90 por 3 de las llamadas fraudulentas han sido canceladas, gracias a los mecanismos de denuncia y coordinación con las empresas de telefonía.

Durante la conferencia matutina en Veracruz, el funcionario explicó que la atención ciudadana a través del número 0-8-9 ha permitido identificar y desactivar de manera oportuna números utilizados para actividades ilícitas, mientras que el resto de los casos ha derivado en la apertura de carpetas de investigación que ya han generado detenciones.

“Más del 90 por ciento de las llamadas fraudulentas, gracias a la atención que se da con el 0-8-9, han logrado cancelarse. El resto ha generado carpetas de investigación que han derivado en detenciones”, señaló García Harfuch.

Destaca acciones para frenar huachicol en Veracruz

Además, indicó que en Veracruz, elementos de seguridad, en coordinación con el Gobierno del Estado han realizado aseguramientos de combustible muy importantes. Mientras que los patrullajes en carreteras de la Guardia Nacional (GN) han disminuido la venta de combustible ilegal.

El funcionario dijo que “mientras más aseguramientos hacemos, también las denuncias aumentan y la gente también tiene más confianza en las autoridades”.

Mencionó que la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, ha fortalecido el combate al huachicol, mientras que los aseguramientos se traducen en más cateos y detenciones en el estado.

Sobre posibles pipas clonadas de gas LP, el titular de SSPC explicó que son pipas irregulares y aseguró que se investigará si se han asegurado pipas clonadas en el estado.

Destaca reducción de delitos de alto impacto en Veracruz

Así también, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que la aplicación de la Estrategia Nacional de Seguridad en el estado de Veracruz ha permitido una reducción sostenida en los delitos de alto impacto, así como avances significativos en el combate a la extorsión y la detención de generadores de violencia con operaciones internacionales.

Reconoció la coordinación con la gobernadora Rocío Nahle y subrayó que Veracruz es una entidad estratégica donde, bajo la conducción de la presidenta, se ha consolidado el trabajo conjunto entre los tres órdenes de gobierno, el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia y una intervención operativa permanente.

Descarta eventos violentos tras captura de “El Botox”

Y ante la detención de “El Botox”, identificado como generador de violencia en Michoacán, se registraron algunos bloqueos de manera aislada.

Sin embargo, aseguró que actualmente no se tienen reportes de nuevos eventos violentos relacionados con esa acción.

Cuestionado sobre la situación de seguridad en la entidad luego de la captura del presunto líder criminal, el funcionario federal señaló que las autoridades mantienen operativos permanentes y que las detenciones continúan como parte de un despliegue coordinado entre fuerzas federales y estatales.

Así también, aseguró que la gente “está feliz” por la reciente detención de César Arellano Sepúlveda “El Botox” en Michoacán.

“Recibimos cantidad de comunicados, denuncias anónimas donde la gente está feliz de la detención, los empresarios están felices de esta detención pues es una persona que extorsionaba, no solo a los limoneros y a los aguacateros, sino a una gran parte del pueblo”.

Trasladan a EE. UU. a Ryan Wedding y a Alejandro Rosales

García Harfuch informó que el director del Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), Kash Patel, realizó una visita a México y que partió hoy rumbo a los Estados Unidos, llevando consigo a dos objetivos prioritarios.

A través de un mensaje en una red social, el funcionario detalló que Patel tuvo dos reuniones: una con el equipo de la dependencia que encabeza y otra con la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos.

Aseguró que durante los encuentros con el director del FBI, Kash Patel, y el embajador de los Estados Unidos en México, Ronald Johnson, “se reconoció el aumento de las operaciones coordinadas para la detención de generadores de violencia y de objetivos prioritarios que impactan a ambos países”.

Asimismo, señaló que se acordó continuar el trabajo coordinado en beneficio de ambas naciones, con pleno respeto a la soberanía y la integridad territorial.