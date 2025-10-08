Harfuch resalta acciones contra robo de combustible

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), destacó la estrategia de seguridad implementada en lo que va del año de gobierno para atacar a los grupos de la delincuencia.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 7 de octubre en Palacio Nacional, García Harfuch presentó los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad y expuso acciones estratégicas para garantizar la paz y reducir la criminalidad, proteger a las familias y combatir la impunidad.

En el Salón Tesorería, el titular de la SSPC resaltó los mecanismos de colaboración entre dependencias federales con los estados para el intercambio de información y realizar operativos conjuntos, “lo que resulta fundamental si consideramos que más del 90 % de los delitos que se cometen en el país corresponden al fuero común”.

“Hoy contamos con un marco legal que fortalece nuestras capacidades para enfrentar los retos en materia de seguridad”, dijo.

Expuso que al 30 de septiembre han sido detenidas más de 34 mil personas por delitos de alto impacto; y se han asegurado 17 mil 200 armas de fuego, lo que se traduce en menos capacidad de fuerza para los grupos criminales y menos violencia en las calles. Resaltó el aseguramiento de 283 toneladas de droga, incluyendo más de tres millones de pastillas de fentanilo.

Agregó que en 22 estados se han destruido mil 564 laboratorios clandestinos y asegurado más de dos millones de litros y más de 400 toneladas de sustancias químicas.

Aseguran investigación sólida en asesinato de estilista

En otro tema, y al afirmar que “no fue un asalto, fue un homicidio directo”, Omar García Harfuch aseguro que en el caso del asesinato del estilista Miguel de la Mora, en Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, va a haber resultados pronto, pues destacó que es una investigación que tiene líneas muy sólidas.

En conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario señaló que autoridades federales colaboran con la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad capitalina.

“Es una investigación que tiene líneas muy sólidas la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Hemos estado en comunicación con la fiscal Bertha y también con el jefe de la policía, con Pablo Vázquez. Tienen una investigación muy sólida y va a haber resultados pronto”, aseguró.

“¿Y sobre que Polanco es de las zonas más seguras de la Ciudad?”, se le insistió.

“Lo que pasa es que esto no fue un asalto, fue un homicidio directo, fue una ejecución. Estaban esperándolo, lo estaban vigilando y realizando una ejecución ahí. En Miguel Hidalgo han tenido también un descenso en incidencia delictiva”, dijo.