Harfuch se reúne con el director de la DEA

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que asistió a Washington DC a una reunión con Terrance Cole, director de la DEA.

Orden de Sheinbaum

En redes sociales, García Harfuch mencionó que, en representación del Gabinete de Seguridad, dialogó con Terrance Cole sobre la importancia de fortalecer la cooperación bilateral para combatir el narcotráfico, frenar el tráfico de armas hacia México y disminuir la violencia en el país con detenciones relevantes.

Mencionó que fue una instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y continuará el fortalecimiento de la cooperación internacional.