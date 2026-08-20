Harfuch se reúne con ministra de Seguridad

La ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Alejandra Monteoliva, informó que sostuvo una “excelente reunión” con su homólogo mexicano, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en donde dialogaron sobre el trabajo conjunto entre ambas naciones latinoamericanas.

“Excelente reunión con Omar García Harfuch. Hablamos de cómo seguir fortaleciendo el trabajo conjunto entre Argentina y México para enfrentar al narcotráfico y al crimen organizado, compartir lo que funciona y darle sustentabilidad a las políticas que estamos llevando adelante”, expresó la funcionaria sudamericana en sus redes sociales.

Monteoliva aseguró que “con los narcos no se negocia” y que al crimen organizado se le combate con decisión, cooperación y políticas firmes que se sostengan en el tiempo.

El secretario mexicano ha tenido reuniones en Buenos Aires con distintos funcionarios en el marco de la 40 Conferencia Internacional para el Control de Drogas, que se celebra hasta el 20 de agosto, en donde ha compartido resultados de operativos del Gabinete de Seguridad.

El director de la Agencia Antidrogas (DEA) de Estados Unidos, Terry Cole, se refirió a García Harfuch como “un socio de confianza” y “un buen amigo” de EE. UU.