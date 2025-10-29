Harfuch se reúne con productores de limón

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, García Harfuch, se reunió este martes en Apatzingán, Michoacán, con productores de limón para escuchar sus inquietudes tras el asesinato del empresario citrícola Bernardo Bravo.

En redes sociales, el titular de la SSPC informó que la mesa de trabajo estuvo conformada por el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo; el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, y autoridades locales.

Aseguró que se busca escuchar a los productores de limón para fortalecer, desde el Gabinete de Seguridad, las acciones conjuntas para hacer frente a delitos de extorsión y cobro de piso.