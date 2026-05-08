Harfuch visita a agentes heridos en Morelos

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, visitó este miércoles a dos elementos de seguridad que permanecen internados en el Hospital del IMSS de Plan de Ayala, en Cuernavaca, luego de resultar heridos durante un enfrentamiento en el estado de Morelos para detener al líder de Los Linos, en el municipio de Yautepec.

De acuerdo con reportes, el funcionario llegó a la zona en un helicóptero oficial, aterrizando inicialmente en instalaciones de la Guardia Nacional, desde donde posteriormente se trasladó al hospital para reunirse con los agentes lesionados, quienes se encuentran en terapia intensiva.

Durante la visita, García Harfuch permaneció algunos minutos en el nosocomio y posteriormente se retiró.

En el lugar, algunos presentes aprovecharon la ocasión para tomarse fotografías con el secretario.

El operativo en el que resultaron heridos los elementos se relaciona con la detención de Rodolfo “N”, “Don Ramón”, señalado como presunto líder de la célula criminal Los Linos, junto con otras siete personas. En los hechos, registrados en la colonia Miguel Hidalgo del municipio de Yautepec, un presunto integrante del grupo delictivo perdió la vida y dos agentes resultaron lesionados.

El propio secretario había informado previamente en sus redes sociales sobre el resultado del operativo y las detenciones realizadas.