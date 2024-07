Vance aprovechó su primer mitin en solitario para criticar que la vicepresidenta y el resto del liderazgo demócrata ocultaran, en su opinión, el deterioro de Biden, quien renunció a la reelección tras las presiones internas y externas

El candidato republicano a la vicepresidencia, J.D. Vance, reprochó a la actual vicepresidenta de Estados Unidos y aspirante presidencial, Kamala Harris, haber mentido sobre el estado del mandatario, Joe Biden, y no amar lo suficiente el país.

“Kamala Harris mintió sobre eso. Mis colegas senadores demócratas mintieron sobre eso, como también los medios. Todo el mundo que veía a Joe Biden sabía que no era capaz de hacer el trabajo. Y durante tres años no dijeron nada, hasta que se convirtió en un peso muerto político. Esa no es manera de gestionar un partido; es un insulto a los votantes”, sostuvo.

Vance, que el lunes de la semana pasada fue nombrado “número dos” del candidato republicano, el expresidente Donald Trump (2017-2021), en la contienda electoral, eligió como escenario Middletown (Ohio), su ciudad natal.