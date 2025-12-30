Hasta 400 mil pesos a familiares de fallecidos en el tren

Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT), empresa de la Secretaría de Marina encargada de operar el Tren Interoceánico –el cual se descarriló este domingo dejando un saldo de 13 muertos y 98 lesionados contrató por casi 10 millones de pesos un seguro para pasajeros que cubre fallecimientos, lesiones, así como pérdida de equipaje.

En el contrato FIT-GARMOP-ADQ-5-25 establece que por muerte accidental e incapacidad permanente se otorgará un límite máximo de 3,414.259 Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir, casi 400 mil pesos.

En la página 3 del Anexo de la licitación se indica que este seguro también cubrirá incapacidad permanente total, gastos funerarios, así como asistencia médica, y equipaje.

"Riesgos Cubiertos: Por muerte accidental: límite máximo de 3,414. 259 UMA; en este riesgo se incluye la muerte del pasajero dentro de los 90 días siguientes a la fecha del accidente en términos de lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo.

"Por incapacidad accidental permanente total: Límite máximo de 3,684.259 UMA; en este riesgo se incluye la pérdida de miembros. Por gastos funerarios: límite máximo de 270 UMA".

Se indica que este seguro contratado también garantiza la cobertura de asistencia médica, aparatos de prótesis, ortopedia e incapacidad permanente parcial.

En cuanto a equipaje, se asegurará cada pieza documentada hasta por un máximo de 50 UMA, unos 5 mil 657 pesos.

En la página 4 del Anexo de la licitación se indica que los pasajeros, tanto mexicanas como extranjeras, que sufran algún accidente deberán presentar el boleto del viaje en el tren para reclamar el pago del seguro.

Esclarecer causas es prioridad: FGR

Por otra parte, la Fiscalía General de la República, a efecto de continuar con la integración de la carpeta de investigación, informó que realiza diversas diligencias para esclarecer las causas del descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca.

La dependencia indicó que peritos realizan la recopilación y levantamiento de indicios para la elaboración de los dictámenes correspondientes, pues su prioridad es esclarecer las causas de lo ocurrido para conocer la verdad de los hechos, a través de una investigación profesional con rigor científico, que coloque a las víctimas en el centro.

"Tan pronto se tengan mayores elementos, se darán a conocer de inmediato", señaló en un comunicado.

Muere periodista en descarrilamiento

Así también, se dio a conocer que el periodista Israel Enrique Gallegos Soto murió en el descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido en el Istmo de Tehuantepec; viajaba a bordo con su pareja, quien se encuentra hospitalizada, de acuerdo con reportes de colegas.

Israel Gallegos era director del canal de noticias Oaxaca Mundo News y formaba parte del Sindicato Nacional de Medios de Comunicación (Sinmco).

EE. UU. lamenta suceso en Oaxaca

A su vez, Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, expresó en redes que las oraciones están con todas las personas afectadas y lesionadas. "Expresamos nuestras más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de quienes perdieron la vida en el reciente accidente ferroviario en Oaxaca.

"Nuestros pensamientos y oraciones también están con las personas lesionadas y con todos los afectados", expresó el diplomático estadounidense.