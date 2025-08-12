Hasta el lunes responderán aislamiento a Quintero

El juez Frederic Block, de la Corte del Distrito Este de Nueva York, dio de plazo al Departamento de Justicia de Estados Unidos hasta el 18 de agosto para que responda a la solicitud de los abogados del narcotraficante mexicano, Rafael Caro Quintero, de relajar las estrictas condiciones de aislamiento en que se mantiene al fundador del Cártel de Guadalajara.

El pasado viernes los abogados de Caro, encabezados por Mark DeMarco, dijeron que desde febrero, cuando su cliente fue entregado a Estados Unidos por parte del gobierno de México, “el único contacto con su familia en México fueron una o dos breves llamadas telefónicas monitoreadas”. Señalaron que “no tiene permitido ni siquiera un contacto indirecto con su familia, dado que su defensa tiene prohibido difundir las comunicaciones con él a un tercero”.