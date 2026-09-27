Hasta la próxima, México; Myung regresa a su país

El presidente de Corea, dejó México tras haber realizado una visita oficial en la que se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con quien acordó el Plan de Acción 2026-2030.

El mandatario coreano compartió en sus redes sociales su salida del territorio mexicano, junto a su esposa Kim Hea Kyung, quienes fueron acompañados por la subsecretaria de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Teresa Mercado.

“Hasta la próxima, México”, externó el presidente de Corea.

Además de haberse reunido con la presidenta Claudia Sheinbaum y haber asistido al Senado de la República, Lee Jae Myung asistió a la Expo K-Pop México en el Pepsi Center de la Ciudad de México.

Ahí, el presidente de Corea y la primera dama escucharon música de su país y vieron bailes de exhibición.

“Siento que los lazos entre México y Corea del Sur se están fortaleciendo”, expresó en la Expo, mientras que Kim Hea Kyung instó a descubrir la comida saludable que hay en su país, así como los cosméticos.