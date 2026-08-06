Hay 100 mil personas sin sentencia en México

México rompió la barrera de las 100 mil personas encarceladas sin sentencia firme, lo cual evidencia una crisis en el sistema de justicia penal, consideró el colectivo “No Más Presos Inocentes”.

Al menos 102 mil 53 personas están presas bajo prisión preventiva, de acuerdo con datos del Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria, cantidad que representa el 40.4 % de la población carcelaria total.

Ello significa que cuatro de cada 10 internos permanecen tras las rejas bajo una presunción de culpabilidad, impulsada por estrategias punitivas y la ampliación del catálogo de delitos de prisión automática.

Según dicho colectivo, detrás de las cifras institucionales hay miles de historias de personas que claman libertad desde las celdas, denunciando la fabricación de pruebas, tortura y violaciones sistemáticas al debido proceso.

Han denunciado casos actuales

En este marco, “No Más Presos Inocentes” afirmó que ha denunciado casos actuales, como el de Víctor Hugo Romero Domínguez, quien se encuentra preso en el penal de Chiconautla, Ecatepec de Morelos, Estado de México, acusado del delito de feminicidio en la causa penal 15/2026.

Su familia señala un “fecto corruptor” en el proceso: Luego de ser detenido en enero de 2025, Romero fue presuntamente incomunicado y trasladado de forma clandestina por diferentes fiscalías durante cinco días, rebasando el límite constitucional de 48 horas. Durante ese periodo de retención ilegal, se le habrían fabricado carpetas por cohecho y delitos contra la salud con el fin de prolongar su captura artificialmente.

De acuerdo con el colectivo, la urgencia política para mostrar resultados inmediatos provocan que las fiscalías prioricen cerrar casos rápido a través de investigaciones deficientes.