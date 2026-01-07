Hay 27 casos de desplazamiento forzado en Oaxaca

El titular de la Secretaría de Gobierno del Estado de Oaxaca, Jesús Romero dio a conocer que hay 27 casos de Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en el estado. Entre las familias que llevan mayor tiempo fuera de sus casas por la violencia son de Río Santiago, Santiago Textitlán, ubicado en la Sierra Sur.

En la conferencia de prensa de este lunes, Jesús Romero expuso que se mantiene diálogo constante con las familias desplazadas de Río Santiago y que hay intereses políticos y particulares sobre el señalamiento de falta de apoyo.

El titular de la secretaría explicó que se mantienen activas las mesas de diálogo con las autoridades de la cabecera municipal de Textitlán, quienes analizan si el predio donado por un particular podrá ser usado para la reubicación de las familias desplazadas, debido a que no aún no hay sido avalada por la asamblea comunitaria.

“Ahora, el otro problema es porque hay la intención de sancionar a quien les dio el predio para que las familias fueran reubicadas, sin embargo, estamos en plática con las autoridades para que sea respetado este espacio que se gestionó por parte de ellos y del ciudadano”, explicó.

En tanto que esto ocurra, afirmó que los apoyos a las familias han sido facilitados, “nosotros hemos apoyado, de materiales de construcción, apoyos alimentarios, algunos apoyos económicos. Evidentemente siempre hay quienes pretenden politizar por encima de la necesidad de la gente en estas situaciones”, insistió.

En caso de que sea respetada la donación, las familias estarán en condiciones de mecanismos de apoyo institucional, como la construcción de viviendas.