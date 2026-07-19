Hay 3 mil 800 sitios de noticias creados con IA

Existen más de tres mil 800 sitios web de noticias con Inteligencia Artificial (IA) en todo el mundo, más de la mitad de ellos en inglés. Los dominios italianos representan el 10 % del total. Además de difundir desinformación, roban ingresos publicitarios a los medios de comunicación.

Estos datos figuran en el último análisis de NewsGuard, la plataforma que monitoriza la desinformación en línea, al que ANSA tuvo acceso. Los hallazgos se producen pocos días después de las acciones emprendidas por el subsecretario de Publicaciones e Información, Alberto Barachini, y la Federación Nacional de Prensa de Italia contra el sitio web WeNews, que funciona íntegramente con IA.

El sistema de monitorización de NewsGuard se centra en las denominadas “granjas de contenido con IA”: sitios web en los que una parte significativa de su contenido se produce mediante Inteligencia Artificial (IA), que carecen de transparencia sobre su uso y que, a menudo, parecen tener poca o ninguna supervisión editorial de su contenido publicado.

En resumen, proporcionan información sin periodistas. Tal es el caso de WeNews, que se lanzó recientemente en Trentino-Alto Adige, que se define como “un medio de noticias en tiempo real que cubre Italia y el mundo, pero lo hace todo sin editores, utilizando Inteligencia Artificial que recopila noticias en línea”.