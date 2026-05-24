Hay acompañamiento y atención a comunidades

Luego de que Integrantes de la Misión Civil de Observación Sexta denunciaron que las autoridades les negaron seguridad para poder llegar a la comunidad de Alcozacán, en Chilapa, donde están refugiados los pobladores de varias comunidades, el Gobierno Federal aseguró que autoridades federales y estatales han mantenido presencia permanente y coordinada, con acciones de seguridad y atención para salvaguardar a la población.

Integrantes de la organización denunciaron que “las autoridades federales, estatales y municipales traicionan su palabra” de brindarles seguridad, y aseguraron que al intentar llegar a Tlapa, para encontrarse con integrantes del Centro de Defensa de los Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y con las corporaciones del Estado que brindarían el acompañamiento a la MCO-S, Jesús Plácido, promotor del CIPOG-EZ, fue notificado de que no habría ningún acompañamiento de alguna corporación de seguridad del estado.

Lo mismo, señalaron, fue notificado al Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, así como a los beneficiarios del Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.

Acciones de seguridad

Ante esto el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, aseguró que desde el inicio de los hechos de violencia registrados en las comunidades de Xicotlán y Tula, en Guerrero, autoridades federales y estatales han mantenido presencia permanente con “acciones de seguridad y atención institucional para salvaguardar a la población”.

Señaló que, derivado de reuniones previas con autoridades comunitarias, se recibió la solicitud de acompañamiento para el ingreso de una misión civil de observación. Sin embargo, en diversos momentos, representantes de la misión y de organizaciones comunitarias rechazaron el acompañamiento y solicitaron el retiro de la presencia institucional.