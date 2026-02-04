Hay acuerdo con PT y PVEM para reforma electoral

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que ya existe un acuerdo con los partidos aliados de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), para avanzar en la reforma electoral que el Ejecutivo federal enviará al Congreso de la Unión durante el mes de febrero.

Cuestionada sobre si su gobierno presentará una iniciativa en la materia, la mandataria señaló que la reforma está en marcha y que su envío es inminente.

“Sí, va a haber, mi objetivo es tenerla para la próxima semana, pero lo que es seguro es que es en febrero, vamos a ponerlo así. En el mes de febrero se enviará al Congreso”, afirmó.

Ante la pregunta expresa sobre si existe un acuerdo político con los partidos aliados de la llamada Cuarta Transformación, Sheinbaum respondió de manera breve: “Sí”.

Sobre la ruta legislativa que seguirá la iniciativa, la presidenta explicó que una vez enviada al Congreso, corresponderá a los legisladores definir los tiempos y el proceso para su eventual aprobación, sin que exista una imposición desde el Ejecutivo.

Respecto a si la reforma electoral contemplará mecanismos para blindar los procesos electorales del ingreso de recursos del crimen organizado, la mandataria aseguró que la iniciativa fortalecerá la fiscalización del dinero que se destina a partidos y campañas.

“Sí, sí, significa más fiscalización. Y también en qué se usan los recursos, no solo la disminución, sino en qué se usan los recursos, que también es importante”, explicó.

Sheinbaum rechazó que una eventual reducción de los recursos públicos para elecciones y partidos políticos incremente el riesgo de financiamiento ilícito, y adelantó que la reforma incluirá otras medidas que serán dadas a conocer una vez presentada.

Claudia destaca inversión pública en infraestructura

En otro tema, la mandataria destacó un plan de inversión pública en infraestructura para el desarrollo, y aseguró que la autonombrada Cuarta Transformación llegó para garantizar desarrollo con justicia social.

Sheinbaum Pardo resaltó la inversión con recursos públicos y recursos mixtos, “en un esquema muy diferente a lo que eran las antiguas asociaciones público- privadas, que eran muy abusivas del recurso público”.

Explicó que cuando la inversión pública es mayor en obras como carreteras, hospitales, escuelas, energía, agua e infraestructura, hay mayor crecimiento de la economía.

“Durante muchos años se pensó que el crecimiento lo era todo [...] Durante algunos años en México, tiene muchos años que no hay un crecimiento sostenido, pero durante muchos años se pensó que solo el crecimiento en economía era suficiente, pero nunca se pensó en la distribución de la riqueza”, dijo.

“La Cuarta Transformación llega para garantizar que la riqueza que se genere se distribuya; es decir, crecimiento con justicia social; desarrollo con justicia social y además con mitigación de daños. O sea, desarrollo sustentable con bienestar.

“Para que todo esto ocurra, pues requiere haber inversión pública y es bien sabido que la inversión pública también impulsa la inversión privada, desde una pequeña tiendita hasta una fábrica”, detalló la titular del Ejecutivo federal.

Agregó que su administración ha venido trabajando en diferentes sistemas para ver cómo se aumenta la inversión pública.