Hay condiciones para aprobar Ley Trasciende

Activistas, especialistas y senadores aseguraron que existen las condiciones en México para aprobar la Ley Trasciende por una Muerte Digna, con la intención de garantizar el cumplimiento de todos los derechos humanos, entre ellos, el del bien morir.

En el marco del conversatorio abierto “Ley Trasciende: el camino hacia el derecho a la muerte digna”, Samara Martínez, activista, paciente e impulsora de dicha ley, destacó que la lucha no nació en un recinto legislativo, más bien en las manos más humanas, en la indignación, en la empatía y en el sentido más profundo que merecemos de justicia.

“Hoy tenemos la oportunidad y obligación de escuchar, de incomodarnos, de cuestionar lo que hemos normalizado y, sobre todo, actuar ante el dolor humano”, afirmó.

Emmanuel Reyes Carmona, senador de Morena, confió en la aprobación de la Ley Trasciende, que se trata de una oportunidad histórica para avanzar en la propuesta legislativa, donde la mayoría de los grupos parlamentarios en el Senado se encuentran unidos en una misma agenda y objetivo.

“Existen señales de sobra”, aseguró, con estudios cuantitativos y cualitativos que dicen que más del 70 % de la población estaría de acuerdo en que el Congreso de la Unión legisle a favor de la Ley Trasciende, para garantizar la muerte digna y por supuesto, la eutanasia.

El senador Luis Donaldo Colosio Riojas, presidente de la Comisión de Derechos Digitales, dijo que se trata de “un compromiso con las y los pacientes en México que están a la espera de que el Senado esté a la altura de lo que la sociedad está pidiendo”.