Hay consenso con aliados para Plan B: Claudia

En Compostela, Nayarit, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que hay consenso para sacar su Plan B, iniciativa alterna tras desechar su propuesta de reforma electoral por parte del Congreso de la Unión.

En entrevista tras llegar a un evento de Pensión Mujeres Bienestar, la mandataria indicó que este domingo hablaría con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para definir el envío de su Plan B al Congreso de la Unión para este lunes o martes.

“Apenas voy a hablar con la Secretaría de Gobernación”, comentó al ser cuestionada sobre el envío de su Plan B.

¿Ya hay consenso con los aliados?, se le preguntó.

“Sí, ya salió una publicación”, mencionó.

Respaldo partidista

El sábado, senadores del Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Morena respaldaron el Plan B electoral de la presidenta y destacaron que esta propuesta no vulnera el federalismo ni invade la autonomía de los estados.

“Las senadoras y senadores de la Coalición Juntos Seguimos Haciendo Historia reafirmamos nuestro apoyo total e incondicional a la presidenta de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo”, destacaron en un comunicado.

Vamos a seguir apoyando al pueblo cubano

En otro tema, Claudia Sheinbaum reiteró que México seguirá apoyando al pueblo de Cuba, ya que el humanismo es la esencia de los mexicanos.

“Nos caracteriza el amor a las mexicanas y los mexicanos, el amor por el prójimo, el amor por la familia, el amor por la naturaleza y el amor a la patria. Y eso no nos lo va a quitar absolutamente nadie, eso es ser mexicana y mexicano. Decía que desde la Primera Transformación luchamos con eso: por la independencia, por la soberanía, por la igualdad, luchamos por la libertad y luchamos por la democracia. Pero también en la Cuarta Transformación hay una palabra que nos caracteriza: el Humanismo, que es la esencia del mexicano y de la mexicana”, puntualizó tras encabezar la entrega de tarjetas del programa Pensión Mujeres Bienestar a derechohabientes en tierras nayaritas.

Recordó la solidaridad del pueblo de México en situaciones adversas, como las lluvias del año pasado en Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo y Puebla, donde la gente, pese a las condiciones, no dejó de ofrecer su apoyo y agradecimiento en cada recorrido de la mandataria. “Eso no es de cualquier pueblo, eso es del pueblo de México y debemos sentirnos muy orgullosos y orgullosas de ser mexicanos y mexicanas. Somos únicos, es un pueblo extraordinario, trabajador”, añadió.

Destacó que la entrega del programa Pensión Mujeres Bienestar es un reconocimiento al trabajo de las mujeres y se suma a dos programas nuevos de su administración: la Beca Rita Cetina, que inició el año pasado con alumnas y alumnos de secundaria, pero que a partir de septiembre se extenderá a niñas y niños de primarias públicas para uniformes y útiles escolares; además de Salud Casa por Casa para personas adultas mayores y con discapacidad.