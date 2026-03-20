Hay demandas de CNTE que no se pueden cumplir

Ante la exigencia de la CNTE de reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum para atender sus demandas o de lo contrario advirtieron que se movilizarán durante el Mundial 2026, la mandataria afirmó que hay mesas de diálogo, pero hay demandas que no se pueden cumplir por un tema presupuestal.

En Palacio Nacional, destacó que el año pasado se aumentó el salario del magisterio en 10 % y se entregaron un millón de plazas, las cuales, recordó, se habían negado en la reforma educativa del sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.

Destacó que los maestros tienen mesas de diálogo con la secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez; y de Educación (SEP), Mario Delgado, así como en sus estados, algo que en el llamado periodo neoliberal “ni siquiera tenían”.

“Tienen mesas de diálogo en sus estados, con la secretaria de Gobernación, con el secretario de Educación. En el pasado ni siquiera tenían eso en el período neoliberal.

“Entonces tienen mesas y tienen mesas en sus estados y tienen mesas aquí, pero hay temas que el presupuesto público no da para como para poderlo cumplir y buscamos la mejor manera de apoyar porque creemos en los maestros de México, en las maestras de México, pero pues hay un presupuesto que incluyen programas de bienestar, salarios de maestros y maestras que han aumentado de manera importante desde 2018 a la fecha (…) el diálogo está abierto”.

Sheinbaum señaló que en la última vez se había acordado una reunión con la CNTE, pero los maestros decidieron no llegar.

México te abraza ha brindado un millón de servicios

Sheinbaum Pardo destacó que México te Abraza apoya a los migrantes y a sus familias con recursos económicos y con atención integral que incluye seguridad social a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y acceso a la vivienda mediante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit); a la fecha con esta estrategia se han brindado más de un millón de servicios.

Sobre reunión entre Harfuch y director del FBI

Sheinbaum Pardo afirmó que la reunión entre Omar García Harfuch, secretario de Seguridad (SSPC), con Kash Patel, director del FBI, es parte del entendimiento que hay de seguridad entre ambos países y rechazó que haya violación a la soberanía nacional ni que se abra alguna cooperación extraordinaria en algún tema.

Señaló que esta reunión también es parte de la colaboración en materia de seguridad e inteligencia ante el próximo Mundial de Futbol FIFA 2026.

“Es parte del entendimiento que hay de seguridad con Estados Unidos. No hay ninguna violación a nuestra soberanía ni que se abra alguna cooperación extraordinaria en algún tema, sino lo que hemos estado platicando, que es cooperación en inteligencia”.

Reacciona a Rosario Robles en los “Defensores de México”

La presidenta reaccionó con ironía al anuncio del Partido Revolucionario Institucional (PRI) sobre la creación del grupo denominado “Defensores de México”, cuyos integrantes iniciarán recorridos por el país a partir de este mes.

Durante su conferencia, evitó profundizar en el tema y se limitó a lanzar un comentario breve sobre los perfiles presentados por la dirigencia priista.

“Sin comentarios. No sé, pero sí son muy nuevos perfil”, expresó.

Minimiza anuncio de relanzamiento del PAN

Sheinbaum Pardo criticó al Partido Acción Nacional (PAN) tras el anuncio de una reunión nacional convocada por su dirigente, al asegurar que la ciudadanía debe recordar los gobiernos emanados de ese partido y su alianza histórica con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), a la que nuevamente llamó “PRIAN”.

La mandataria fue cuestionada sobre el encuentro anunciado por Romero Herrera, quien afirmó que el evento del 21 de marzo representará “la decisión más importante” del partido en más de dos décadas para fortalecer su crecimiento electoral.

Al respecto, Sheinbaum minimizó el alcance del anuncio y señaló que se trata de un asunto interno del partido opositor.

“Ahí está la esperanza que dio Fox, la esperanza de Calderón”, expresó en tono irónico.

Respeto a aranceles y el T-MEC

La presidenta informó que la prioridad de México en la revisión del TMEC es que haya cero aranceles a la industria automotriz, al acero y el aluminio.

Destacó que ya se haya dado una primera reunión previa a la revisión del tratado comercial entre el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el titular de la Representación Comercial, Jamieson Greer.

La presidenta destacó que es muy importante el beneficio que tiene Estados Unidos del tratado comercial.

Acuerda con Alemania estrechar relaciones comerciales

La presidenta y Frank-Walter Steinmeier, presidente de Alemania, acordaron estrechar las relaciones comerciales, además que el alemán reconoció el entorno favorable de nuestro país para las inversiones.

En conferencia de prensa en la zona arqueológica de San Miguelito, después de un encuentro privado, Sheinbaum y Frank-Walter Steinmeier señalaron el actual orden mundial, en medio del conflicto en Medio Oriente, la guerra Rusia-Ucrania y la llegada de Donald Trump a la presidencia estadounidense.

“Hemos venido para quedarnos. Las empresas alemanas invierten en México porque es un entorno donde están a gusto trabajando, porque si no, no se podrían explicar los resultados”.