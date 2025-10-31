Hay dependencia de gas de Estados Unidos

En el sector eléctrico nacional hay dependencia del gas natural de Estados Unidos y rezago de energías limpias, aseguró el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

“Entre enero y septiembre de 2025, 61 % (165 TWh) de la generación eléctrica provino de ciclos combinados (gas natural), mientras que solo 23 % (63 TWh) de fuentes limpias. Esta generación está por debajo de la meta de 45 % establecida en el Plan Nacional de Desarrollo para 2030. La concentración en gas natural es un desafío para acelerar la transición energética del país”, añadió el instituto que dirige Valeria Moy.

El monitor energético de esta institución indica que, a mayo de 2025, cifra más reciente, el 24 % de la energía que se generó fue mediante fuentes limpias.

Las cifras del IMCO, basadas en los reportes del Gobierno Federal, apuntan que desde 2016 la energía eléctrica generada por fuentes renovables se ha mantenido entre 20 y 30 %.