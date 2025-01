Hay fentanilo en México y también se produce acá

Ken Salazar dio este lunes 6 de enero su última conferencia de prensa como embajador de Estados Unidos en México antes de dejar el país, y dijo que no se arrepiente de lo que hizo, además que declaró que hay fentanilo en México y se produce aquí.

En su residencia en Lomas de Chapultepec, Salazar declaró que “la misión nunca se cumple, el trabajo sigue”.

“Sé lo que pasa, que hay fentanilo en México y también sé que se produce acá. Pero eso es un debate, que se produce o no se produce no nos lleva a donde tenemos que ir.

“Con todo respeto al gobierno de México, tenemos que trabajar este tema juntos y eso lo hemos hecho”, declaró el embajador, quien dejó a Mark Johnson como encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en México.

“Yo creo que lo que debería hacer México es tomar ventaja de las cosas que se quieren hacer de una manera; migración y seguridad. Ahí está lo del fentanilo y ahí está también lo del tráfico de armas, y también ahí está lo de migración (…)”, añadió Salazar.

El diplomático reiteró su respeto a la presidenta Claudia Sheinbaum y al expresidente Andrés Manuel López Obrador: “Les deseo todo lo mejor”. Y ante el adiós de Ken Salazar por la próxima entrada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, aquí unas polémicas que tuvo al final del gobierno con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La “pausa” de AMLO con Ken Salazar

Antes de dejar la presidencia de México, López Obrador puso “una pausa” con Ken Salazar por las críticas que hizo a la reforma judicial.

«(Para que finalice la pausa) haya una aclaración de parte de ellos, una disculpa, como sea; que ellos expresen que el asunto de la constitución de nuestro gobierno, en la aplicación de nuestra democracia, en las decisiones que tome nuestro gobierno legal, legítimamente constituido, pues tienen que ser respetuosos”, expresó en su momento López Obrador.

Sheinbaum pone lineamientos

Esta “pausa” con el embajador estadounidense en México fue bien vista por Claudia Sheinbaum, quien puso lineamientos a Ken Salazar para tener comunicación con su gobierno.

“A veces el embajador acostumbra llamar a un secretario, otro secretario, entonces ahora le dijimos: ‘bueno, si quiere tocar algún tema relacionado con Secretaría de Energía, porque hay empresarios estadounidenses interesados en invertir y quieren saber la disponibilidad, pues a través de la Cancillería’”, indicó.

Salazar declaró que iba “por muy buen camino” la relación con Sheinbaum Pardo.

Ken Salazar critica estrategia

Luego de que Ken Salazar declaró que la estrategia “abrazos, no balazos” del sexenio pasado no funcionó y aseguró que López Obrador no quiso recibir ayuda en seguridad y cerró la puerta a inversiones, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió que el embajador de Estados Unidos en México tiene “disparidad de declaraciones”.