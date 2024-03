Al hacer un llamado el miércoles a los senadores del PAN a la reflexión y mencionar que no procede la desaparición en Guerrero, el senador Félix Salgado Macedonio, de Morena, aseguró que en el estado “hay gobierno” ante la violencia registrada.

“Ayer (miércoles), por ejemplo, se dio la destitución de la fiscal de Guerrero, y la destitución fue por unanimidad, votando a favor todos los partidos políticos; Morena, PRI, PRD, todos los partidos que tienen vida política.

Postura

“Entonces, ¿en dónde está la falta de gobierno? Hay gobierno en Guerrero”, dijo en tribuna el padre de la gobernadora guerrerense, Evelyn Salgado.

“Somos mayoría simple, no procede lo que Guerrero”, advirtió al mencionar que podría proceder la desaparición de poderes en Guanajuato, también azotado por la violencia.

“Pero, no es amenaza, pero ¿si procede? O sea, no sería lo coherente ni lo correcto que nos metiéramos en ese embrollo porque somos la mayoría, y no nos den ideas porque entonces nos podríamos seguir de largo desapareciendo poderes en los estados. Imagínense ustedes, y en pleno proceso electoral”, comentó.