Hay mujeres capaces de transformar a la sociedad

México está listo para elegir a la que será su primera presidenta en las elecciones de 2024 en un hito histórico.

La banda presidencial reposará sobre los ideales de Claudia Sheinbaum Pardo o Xóchitl Gálvez, y sus respectivas coaliciones, y desde ONU Mujeres América Latina y el Caribe están mirando.

María Noel Vaeza, directora regional de ONU Mujeres, celebró que México sea un país que ha logrado la paridad en muchos aspectos y compartió su sentir respecto a que éste vaya a ser dirigido por una visión femenina durante el próximo sexenio: “Una mujer. Sí, sí, Pienso que finalmente, al fin”.

Subrayó que quien llegue a la presidencia tendrá como reto principal combatir el machismo imperante en la sociedad y la violencia de género que la flagela.

“Creo que son dos mujeres muy capaces, que pueden hacer una transformación profunda, de la sociedad mexicana, del machismo mexicano, que se viene transformando y ojalá que sean dos mujeres que al llegar a la presidencia puedan establecer una estrategia nacional de lucha contra la violencia, ¿no?

“Porque el gran flagelo que tiene México es la violencia de género, son 11 mujeres que mueren al día en México por el hecho de ser mujer”, dijo a El Universal en entrevista tras su participación en el Foro GLI 2023 que se celebró en Medellín, Colombia, organizado por la empresa social PRO Mujer.

En la Universidad Pontificia Bolivariana, Noel Vaeza, de origen uruguayo, sostuvo que tiene fe en que México se convierta en un faro para los países de la región, y así se den mayores escenarios y posiciones de toma de decisiones a las mujeres en la política, que lleguen de forma democrática.

“Creo que México puede ser el faro de todos los países de la región para que lo sigan, y mujeres que no son la mujer de, porque hemos tenido presidentas porque eran la mujer del marido porque fue presidente.

“En Chile, con la señora Bachelet, que ha sido maravillosa también. O sea, necesitamos más mujeres en los máximos niveles políticos”, comentó.

Aunque también reconoció que América Latina, como región, tiene grandes retos y pendientes a resolver en materia de género, situación en la que ONU Mujeres está trabajando.

“El primer reto es la participación política, el segundo reto es la violencia contra las mujeres en política, porque eso es terrible. Hay que tener un estómago y ser una heroína para bancarse lo que es la violencia en los medios sociales.

“Y también necesitamos más justicia electoral, cuando verdaderamente es el ataque a una mujer sin sentido, por el hecho de ser mujer, los tribunales electorales tienen que actuar”, añadió.

¿El poder lo tienen las mujeres?

Durante la intervención que María Noel Vaeza tuvo en el Foro GLI 2023, junto a Carmen Correa, directora de PRO Mujer, y Gema Sacristán, experta en inversión con enfoque de género, visibilizó que pese a las cuotas de paridad, el poder no lo tienen las mujeres.

“Todavía no estamos, no nos engañemos; 15 % de alcaldesas nada más, 29 % de parlamentarias, dos presidentas en la región, en Honduras y en Barbados. No cuento Perú porque no fue electa, pero muy poco. Miren las fotos, cuando hay cumbres, solo hombres.

“Y ahora ni siquiera la señora Merkel nos salva porque en Europa son también todos hombres. Entonces, necesitamos ir alzando nuestra voz de manera calma, de manera elegante, como somos, y sin pausa y con mucha prisa”, dijo.

Además consideró que las leyes están hechas con “trampa” y “cuotas” no siempre se cumplen, por lo que llamó a través del feminismo a exigir la participación política y eliminar la violencia.

“Porque a veces hacen leyes; hecha la ley hecha la trampa, de cuotas que no se cumplen. Entonces, el feminismo es todo eso. Es participación política, es eliminar la violencia, participación económica.

“Es debate de mujeres en todos los campos, porque sí somos la mitad de la población, no somos un colectivo. No somos víctimas y no somos sobrevivientes. Somos la mitad de la población, por eso tenemos que exigir esa mitad de todo”, mencionó.

Empoderarlas mediante feminismo

La directora regional de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe también mencionó que es necesario que no solo las mujeres se definan como feministas, dado que quienes se reconocen así son todas las personas que defienden los derechos de este sector de la población, “y yo no creo que haya nadie en el mundo que no quiera defender los derechos de las mujeres”.

Exigió que también se hable del patriarcado, que fomenta el síndrome del impostor en las mujeres y las limita a llegar a lugares de toma de decisiones donde se generen cambios.

En el foro que se realizó entre el 17 y 19 de octubre, el cual tuvo como objetivo fomentar la inversión con enfoque de género, también habló de cómo a través del empoderamiento económico se puede erradicar la vulnerabilidad y la violencia de género.

“Creo firmemente que el empoderamiento de la mujer, particularmente económico, puede lograr eliminar la violencia la violencia que sufrimos. Eliminar las discriminaciones y empoderarnos para actuar en política, porque tenemos que actuar en política”, señaló.

Finalmente, María Noel Vaeza recordó que más allá de este tipo de encuentros en el que se reúnen personas interesadas en temas de paridad y género, incitó a “seguir actuando en política y generando nuevos roles, porque no nos olvidemos que las niñas están mirando”.