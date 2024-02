El Poder Judicial debe estar alejado de la política “y no arrojarlo al fondo de ella para que no resulte un juego de las pasiones”, señaló el ministro Alberto Pérez Dayán durante la ceremonia del 107 aniversario de la Promulgación de la Constitución, en el Teatro de la República, en Querétaro.

Al asistir en representación de Norma Lucía Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Pérez Dayán dijo que los magistrados no deben ser elegidos mediante el voto popular, como lo propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que tienen que ser independientes en sus decisiones.

No va a representar a nadie

“El magistrado no es igual al diputado o al senador, el magistrado es radicalmente distinto. Él no va en el ejercicio de sus funciones a representar a la opinión pública, no va a representar a nadie, no lleva el criterio del elector, lleva el suyo propio; simplemente se le nombra como persona en la cual se cree que se reúnen ciertos requisitos indispensables para llenar una función social”, expresó.

El ministro Pérez Dayán señaló que la militancia partidaria y la Judicatura no son afines.

“Él tiene que obrar en su función precisa, obrar quizás hasta contra la opinión de los electores; la esencia misma de la magistratura es muy distinta de la función social que ejerce el representante político. Hay que alejar al Poder Judicial de la política y no arrojarlo al fondo de ella para que no resulte un juego de las pasiones. Agrego yo: militancia y Judicatura no son afines, estas palabras se repiten hoy en este recinto 107 años después”, afirmó.

Refirió que por encima de la Constitución “no puede estar ningún poder, nada ni nadie; no permitamos que esto se olvide o se confunda”.