Hay reducción de 46 % en homicidios dolosos: CSP

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó la disminución del 46 por ciento en los homicidios dolosos, al pasar de un promedio diario de 86.9 en septiembre de 2024 a 47.3 en mayo de 2026, lo que representa 39 homicidios menos, lo cual es posible gracias a la Estrategia Nacional de Seguridad y a la honestidad, por ello hizo un reconocimiento al trabajo del Gabinete de Seguridad a quienes describió como servidores públicos excepcionales que quieren a México y a su pueblo.

Puntualizó que la reducción representa prácticamente la mitad de los homicidios dolosos que había en septiembre de 2024, además, señaló que todos los delitos de alto impacto también presentan una disminución.

Explicó que diariamente en el Gabinete de Seguridad se revisa el Tablero de seguimiento a los indicadores, que se actualiza todos los días con información de las fiscalías estatales y federales donde se puede visualizar a través de mapas o gráficas, la información de manera diaria, semanal, mensual y anual.

Reitera participación paritaria en elecciones 2027

Y de cara a las elecciones del próximo año en Chihuahua, la mandataria externó que está de acuerdo con la participación paritaria porque a veces la persona sucesora tiene nombre y apellido.

Sheinbaum Pardo mencionó que en otros estados se ha planteado que una mujer sea la persona candidata para algún puesto de elección popular.

“Yo no estoy de acuerdo. No porque no apoye que haya mujeres en los puestos de elección popular; obviamente ha sido parte de lo que hemos defendido siempre, pero debe abrirse y que en todo caso, a la decisión de los partidos políticos de acuerdo con una norma que se establece en donde no puede ser que a las mujeres se les dé los estados o los municipios con menos votación de ese partido.

“Sino que se le debe dar a las mujeres los de mayor votación o por lo menos una paridad es una regla suficiente para la participación de las mujeres”, dijo.

Nuevamente rechaza reunirse con la CNTE

En otro tema, Claudia Sheinbaum Pardo descartó la posibilidad de sostener una reunión directa con integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), al señalar que la atención de las demandas del magisterio corresponde a las secretarías de Gobernación (Segob) y de Educación Pública (SEP).

La mandataria federal fue cuestionada sobre la insistencia de la dirigencia magisterial para dialogar directamente con ella en torno a sus exigencias laborales y de seguridad social.

“Sí, en todo caso está la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación”, respondió Sheinbaum al ser consultada sobre si continuaba descartado un encuentro con los docentes.

Habla sobre amenazas a diputada del PRI en Sinaloa

En su conferencia mañanera de este martes 16 de junio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre el caso de la diputada priista de Sinaloa que ha denunciado amenazas y una corona fúnebre que le llegó a su domicilio, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que “se hace un análisis en todos los casos de los riesgos”.

Además, pidió al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), general Ricardo Trevilla, que explicara el procedimiento para dar protección a las personas.

El general Trevilla señaló que estaban al tanto de la diputada Gárate, quien dijo que recibió información de protección federal únicamente para acompañamiento en traslados oficiales o “ante situaciones específicas de riesgo”.