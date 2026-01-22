Hay un operativo de búsqueda de “La Nicholette”

El Ejército participa en un operativo desplegado de búsqueda de la joven Nicole Pardo Molina, conocida en Tiktok como “Nicholette”, cuya privación de la libertad fue grabada por las cámaras del vehículo que ella conducía, comentó el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Señaló que este caso, registrado la tarde del martes pasado en el fraccionamiento de la Isla Musalá, en Culiacán, fue abordado en la Mesa de Seguridad del Estado, en la que se conoció que el personal militar que acudió a verificar la acción delictiva tomó las medidas necesarias de búsqueda de este joven.

Rocha Moya confesó que se sorprendió al ver el video en el que se observa cómo personas jóvenes, una de ellas armada, la interceptan y la obligan a subir a un vehículo de color blanco, en una de las calles del fraccionamiento de la Isla Musalá.

Comentó que le explicaron que la unidad motriz que ella conducía, un Cybertruck, la cual quedó abandonada, tiene “la virtud de grabar”, por lo que mantiene un operativo de búsqueda en la que participa el personal militar.

La Fiscalía General del Estado (FGE) emitió una ficha de búsqueda del Protocolo Alba de la joven de 20 años, la cual tiene una estatura de un metro 62 centímetros, de complexión regular y cabello largo lacio de color castaño y tez clara.

Según el reporte que se emitió a las autoridades judiciales, la joven fue vista por última vez la tarde del martes pasado vistiendo un pantalón color negro, blusa color morado y huaraches de color negro. Además, tiene los ojos grandes de color café claros y ceja delgada.