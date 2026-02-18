Hay vacunas suficientes contra el sarampión

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que la Estrategia Nacional de Atención al Sarampión tiene el objetivo de incrementar la cobertura de vacunación, por ello, la meta es llegar a 2.5 millones de dosis aplicadas a la semana; por lo que aseguró que hay suficientes vacunas, de las que a la fecha se han aplicado más de 16 millones, y tan solo de la semana del 7 al 13 de febrero, se aplicaron casi 1.7 millones de biológicos.

La jefa del Ejecutivo Federal puntualizó que en un año sólo hay 9 mil 400 casos de sarampión. Ante esto, reiteró el llamado a que se vacunen los grupos prioritarios: niñas y niños de entre seis meses de edad y 12 años, que no han recibido vacuna o cuya primera dosis fuera hace más de seis meses; así como personas de 13 a 49 años no vacunadas o con esquema incompleto que viven en 11 entidades que concentran la mayor incidencia por 100 mil habitantes, los cuales son: Jalisco, Colima, Chiapas, Sinaloa, Durango, Ciudad de México, Nayarit, Tabasco, Sonora, Tlaxcala y Puebla.

“Los centros de salud los pueden encontrar en dondemevacuno.salud.gob.mx o llamando al 079”, agregó.

Destacó que ante el brote de sarampión hay mucha coordinación con los estados, particularmente en aquellos donde hay mayor número de casos e informó que ayer 17 de febrero, sostuvo una reunión para continuar fortaleciendo la atención.

El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark García Dobarganes, puntualizó que la incidencia de sarampión en el país es relativamente baja y la mayoría de la población está vacunada.

La vacuna es gratuita para todos

Subrayó que la Estrategia Nacional se centra en la vacunación, por tal razón, informó que se puede acudir a las Unidades de Medicina Familiar (UMF) de todas las instituciones públicas de salud, sin importar la afiliación. “La vacuna en estos 20 mil puntos es gratuita, para todos y cada uno de los mexicanos es 100 por ciento gratuita”, señaló.

El subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Ramiro López Elizalde, puntualizó que en el caso de las mujeres embarazadas, la recomendación es no vacunarse, ya que las vacunas son virus vivos atenuados que pueden transmitirse a través del cordón umbilical.

Reporta a David Kershenobich con influenza

Por otra parte, reportó que el secretario de Salud, David Kershenobich, se encuentra enfermo de influenza, razón por la cual se ausentó de la presentación del reporte de salud y sobre la situación del sarampión en México.

“El doctor Kershenobich ahora no viene, anda medio malo de influenza, pero ya está bien, sin problema, pero está guardado en casa”, informó la titular del Ejecutivo federal.

Habla sobre “diferencias” en la 4T

En otro tema, la mandataria federal expresó que “nadie tiene la pureza del movimiento de transformación”, en el marco de la división que hay en Morena en por lo menos 10 fisuras entre los propios integrantes de la autonombrada 4T y ante la salida de Marx Arriaga como director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la publicación del libro “Ni venganza ni perdón” del exconsejero jurídico de Presidencia, Julio Scherer.

Sheinbaum Pardo aseguró que el movimiento es “muy amplio y democrático”: “Y se vale la crítica, eso es muy importante. ¡Qué bueno que haya debate, eso es importante porque aquí no se censura a nadie, ni queremos que no haya debate, sino qué bueno que haya debate!”.

Se pronuncia sobre fallecimiento de Jesse Jackson

Así también, Claudia Sheinbaum, reconoció la figura del activista y político estadounidense, Jesse Jackson, quien falleció este martes a los 84 años de edad.

Indicó que Jackson fue “prácticamente discípulo” de Martin Luther King. La mandataria federal envió cariño y saludos a toda la comunidad estadounidense y a la familia de Jesse Jackson.

Y al ser cuestionada en la mañanera, si va investigar a Julio Scherer, la presidenta comentó que no ve necesidad de que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue al exconsejero jurídico de la Presidencia, tras las revelaciones que hace en su libro “Ni venganza ni perdón” sobre supuestos financiamientos ilícitos a morenistas.

Sheinbaum Pardo insistió en que se investigue a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón, preso en Estados Unidos.