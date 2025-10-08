Hay vínculos muy claros entre Bermúdez y delincuencia

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que se han establecido “vínculos muy claros” entre Hernán Bermúdez Requena, líder de la organización criminal La Barredora, y la delincuencia organizada. El funcionario adelantó que la Fiscalía General de la República (FGR) espera que en la próxima audiencia federal el acusado declare para fortalecer la imputación de carácter federal.

Gertz Manero recordó que el caso se originó en Tabasco en 2024, a raíz de una serie de delitos de extorsión a gasolineros. “De ahí se derivó una investigación local que estableció la vinculación de este individuo y de las personas que trabajaban con él con delitos del fuero común. Cuando obtuvieron las órdenes de aprehensión, solicitaron a la FGR apoyo para ubicarlo, ya que había salido del país”, explicó.

El fiscal detalló que, tras una labor de inteligencia, se logró ubicar a Bermúdez en Paraguay, donde el gobierno local optó por su expulsión. “Fue un trabajo muy valioso por parte del gobierno de Paraguay. Lo regresamos a México y se le cumplió la orden de aprehensión local”, indicó.

Gertz Manero: No se ha vuelto a tener un caso de huachicol

Y ante el caso de huachicol fiscal relacionado con la Secretaría de Marina, Alejandro Gertz Manero, aseguró que “no se ha vuelto a tener” otro.

Dijo que faltan ejecutar órdenes de aprehensión.

En el Salón Tesorería, Gertz Manero expuso que se tuvieron dos casos: Un buque en Altamira y otro en Ensenada.

Indicó que se conformó un grupo de trabajo en el que está el Ejército, la Marina, la Secretaría de Seguridad, Aduanas y todas las unidades de protección de Pemex: “A partir de ese momento no hemos vuelto a tener un solo caso, eso ha sido hasta el día de hoy un resultado de este trabajo de coordinación que nos ha dado esa oportunidad que ha sido única, ya no ha habido un solo caso”.

Comentó que se registró otro caso en Topolobampo que llevaba material químico “y hasta este momento no se ha obtenido ninguna muestra de que sea materia de huachicol”.

“El caso de Altamira, el barco está asegurado por la Armada; se obtuvieron ocho órdenes de aprehensión en contra de las personas responsables, tres ya se han cumplido. Está asegurado, el tanto del barco como el combustible que se logró asegurar. Ahí es donde se encontró la relación con los grupos delictivos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Por lo que hace al de Ensenada, ahí el barco ya había partido cuando se encontró en un local en una cantidad de más de dos millones de litros de combustible; se aseguró el local, salieron ocho órdenes de aprehensión, se han cumplido cuatro. Está el local asegurado, está el combustible asegurado y se hizo una investigación”, detalló.