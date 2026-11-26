La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, aseguró que ha sido víctima de violencia por parte de algunos medios de comunicación desde que asumió la titularidad del organismo en 2019, aunque no identificó a cuáles se refería ni precisó en qué consistieron las agresiones.

“Yo misma he sido víctima de esa violencia a través de algunos medios desde que llegué a la presidencia de la CNDH”, expresó.

Advertencia

Durante la ceremonia de inauguración de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género 2026, la ombudsperson también advirtió sobre el uso de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) que reproducen sesgos y potencian la discriminación, el acoso y los discursos de odio contra las mujeres.

También defendió la transformación del organismo que inició con su llegada a la presidencia en 2019 y cuestionó el modelo de atención que prevaleció durante las administraciones anteriores.