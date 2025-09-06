Helicópteros militares de EE. UU. llegan a Panamá

Cinco helicópteros de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo (JTF-B) del Comando Sur de Estados Unidos llegaron el viernes a Panamá para continuar con unos ejercicios iniciados en julio pasado, en el marco de la cooperación para la defensa del Canal Interoceánico y otras estructuras del país centroamericano.

Se trata de dos UH-60 Black Hawk y tres CH-47 Chinook, que participan en el ejercicio Panamax Alpha - Fase II, de entrenamiento y ejecución, que se desarrolla desde este viernes y hasta el 15 de septiembre, informó en un comunicado el Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

Ahora “continuará el desarrollo de actividades de entrenamiento y de ayuda humanitaria, donde participarán personal especializado del Servicio Nacional Aeronaval, la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Fronteras”.

“La ejecución del ejercicio Panamax y los entrenamientos conjuntos contribuyen a fortalecer las capacidades operacionales de los estamentos de seguridad del Estado panameño, para la protección del Canal de Panamá”, agregó la misiva oficial.