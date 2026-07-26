Heridos 5 policías tras choque de lancha en puente

Cinco agentes de la Policía Metropolitana de Londres resultaron heridos el viernes después de que una embarcación de la Unidad de Policía Marítima se estrellara contra el puente de Westminster, en el centro de la capital británica, mientras respondía a un reporte sobre una persona en el río Támesis.

El incidente ocurrió alrededor de las 15:40 horas. De acuerdo con la Policía Metropolitana, uno de los agentes ya fue dado de alta, mientras que los otros cuatro permanecen hospitalizados con lesiones graves, aunque ninguna pone en riesgo su vida.

Las autoridades precisaron que la embarcación policial acudía a una emergencia por el aviso de una persona en el agua cerca de Battersea cuando ocurrió la colisión. Durante el impacto, tres oficiales fueron expulsados al río y rescatados por personas que navegaban en embarcaciones cercanas, antes de la llegada de más equipos de emergencia.

La Policía Metropolitana confirmó que ningún civil resultó herido en el accidente. La investigación quedó a cargo de la Marine Accident Investigation Branch, organismo especializado en incidentes marítimos del Reino Unido.

Tras el choque, la zona fue acordonada en ambos extremos del puente de Westminster, junto al Palacio de Westminster. Policías, bomberos y ambulancias acudieron al lugar, mientras los servicios de transporte fueron desviados y varias personas fueron retiradas del área como medida preventiva.

El Servicio de Ambulancias de Londres desplegó ambulancias, equipos de respuesta rápida, paramédicos especializados y el servicio de ambulancia aérea. Por su parte, el Cuerpo de Bomberos de Londres movilizó una embarcación contra incendios y tres unidades de rescate acuático.