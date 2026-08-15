Hermana de Emilio Lozoya tramita nuevo amparo

La hermana de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, tramitó otro juicio de amparo para saber si existe nueva orden de aprehensión en su contra.

El pasado miércoles, Gilda Susana Lozoya Austin promovió la demanda de garantías en la que manifestó como acto reclamado la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/000017/2017 y como autoridades responsables a jueces con sede en el Reclusorio Norte y otros.

El juez concedió a la mujer una suspensión provisional para el efecto de que quede a disposición del juzgado de amparo solo en lo que se refiere a su libertad y a disposición del juez de la causa, en caso de que se le imputen delitos que ameriten prisión oficiosa.

El juez de amparo dio a Gilda Susana Lozoya un plazo de cinco días para pagar una garantía de 29 mil pesos.