﻿﻿
SÍGUENOS
NacionalNación

Hermano de Manzo acusa oportunismo de Jorge Máynez

Agosto 25 del 2026
Hermano de Manzo acusa oportunismo de Jorge Máynez

Juan Daniel Manzo Rodríguez, hermano del alcalde de Uruapan asesinado el pasado 1 de noviembre, estalló y, en una carta abierta a Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, advirtió: “El oportunismo político no es justicia”.

En la misiva, Juan Manzo Rodríguez señaló que “después de escuchar y dar espacio a una necesaria reflexión de su posicionamiento sobre la defensa del Movimiento del Sombrero, de Grecia Quiroz y en especial, al posicionarse sobre la muerte y legado de mi hermano Carlos Manzo, me permito escribir las siguientes palabras:

“No es de extrañar el oportunismo político mostrado en días pasados; la muerte de Carlos ha servido para que muchos cercanos y otros no tanto, hagan con la tragedia un lucrativo negocio, al amparo de la consternación y la desgracia familiar.

“Usted y su movimiento solo son unos más de la larga lista de personas quienes lo que menos buscan es justicia, sino votos y en consecuencia poder y dinero”.

Manzo Rodríguez expuso que es importante señalar que el caso de su hermano Carlos, efectivamente sigue impune, pero no por voluntad de quienes están a cargo de las investigaciones, “sino por la nula colaboración de los integrantes del llamado Movimiento del Sombrero y en particular de Grecia Quiroz, Carlos Tafolla y otros, quienes aún teniendo en su poder elementos que podrían servir para avanzar de mejor manera en las investigaciones, han optado por omitir u ocultar dichas pruebas relevantes”.

﻿