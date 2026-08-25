Hermano de Manzo acusa oportunismo de Jorge Máynez

Juan Daniel Manzo Rodríguez, hermano del alcalde de Uruapan asesinado el pasado 1 de noviembre, estalló y, en una carta abierta a Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, advirtió: “El oportunismo político no es justicia”.

En la misiva, Juan Manzo Rodríguez señaló que “después de escuchar y dar espacio a una necesaria reflexión de su posicionamiento sobre la defensa del Movimiento del Sombrero, de Grecia Quiroz y en especial, al posicionarse sobre la muerte y legado de mi hermano Carlos Manzo, me permito escribir las siguientes palabras:

“No es de extrañar el oportunismo político mostrado en días pasados; la muerte de Carlos ha servido para que muchos cercanos y otros no tanto, hagan con la tragedia un lucrativo negocio, al amparo de la consternación y la desgracia familiar.

“Usted y su movimiento solo son unos más de la larga lista de personas quienes lo que menos buscan es justicia, sino votos y en consecuencia poder y dinero”.

Manzo Rodríguez expuso que es importante señalar que el caso de su hermano Carlos, efectivamente sigue impune, pero no por voluntad de quienes están a cargo de las investigaciones, “sino por la nula colaboración de los integrantes del llamado Movimiento del Sombrero y en particular de Grecia Quiroz, Carlos Tafolla y otros, quienes aún teniendo en su poder elementos que podrían servir para avanzar de mejor manera en las investigaciones, han optado por omitir u ocultar dichas pruebas relevantes”.