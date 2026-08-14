Hernán Bermúdez niega delitos que se le imputan

Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, supuesto líder de La Barredora señalado por los delitos de secuestro, extorsión agravada, asociación delictuosa y desaparición forzada, manifestó en una carta dirigida a la opinión pública y difundida por Víctor Hugo Arteaga, de Xpectro FM, que es inocente porque nunca participó en los hechos que se le acusan.

El exfuncionario, conocido también como “El Abuelo” o “Comandante H” y con supuestos nexos al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), resaltó que existe una persecución política y mediática en su contra que ha vulnerado su reputación.

Bermúdez Requena, quien permanece en el penal del Altiplano, Estado de México, solicitó que su proceso sea llevado en apego a derecho y bajo el principio de igualdad procesal.

“Mi desempeño jamás fue improvisado; siempre estuvo sujeto al orden legal, coordinación institucional con las Fuerzas Federales reflejada en la mesa de seguridad, y a la confianza que el Estado depositó en mí”, subrayó el exfuncionario en la carta con fecha del 3 de agosto de este año.