Hernán Bermúdez promovió amparo

Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, y presunto líder del grupo criminal “La Barredora”, promovió un amparo para evitar que se cumpla en su contra una segunda orden de aprehensión.

La semana pasada, el presunto líder del grupo criminal “La Barredora”, Hernán Bermúdez Requena, “El Comandante H” o “El Abuelo”, busca echar abajo la segunda orden de captura vigente en su contra por el delito de delincuencia organizada.

Preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco tramitó un amparo ante el titular del Juzgado Cuarto de Distrito en materia Penal con residencia en el Estado de México, Daniel Marcelino Niño Jiménez, contra la orden de aprehensión girada hace unas semanas por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud, acopio y tráfico de armas, secuestro y delitos en materia de hidrocarburos.