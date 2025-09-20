Hernán Bermúdez Requena comparece ante juez de Control

El exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco Hernán, Bermúdez Requena, “El Abuelo” o “Comandante H”, compareció ayer por la tarde por videoconferencia ante el juez de Control de la Región Nueve, que giró la orden de aprehensión en su contra por los delitos de asociación delictuosa, secuestro exprés y extorsión, misma que se le cumplimentó a su llegada a Toluca, reportaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la entidad.

Desde el interior del penal de máxima seguridad del Altiplano, se conectó mediante una plataforma digital al presunto líder del grupo criminal “La Barredora” con el mencionado juez de control de Centro, Tabasco, para seguir la diligencia que se desarrolla en privado y en la que la Fiscalía General de Tabasco (FGET) la hará la imputación formal y solicitará su vinculación a proceso y posiblemente la prisión preventiva justificada.

Asimismo, la defensa del exjefe policíaco tabasqueño podrá solicitar la duplicidad del término constitucional para que la situación jurídica se resuelva en los próximos días.

La audiencia inicial estaba programada para la mañana de este viernes, pero se retrasó debido a problemas técnicos, señalaron las fuentes.

Tras solucionar los problemas de conexión, la diligencia inició pasado el mediodía y continuó en desarrollo en forma privada por razones de seguridad.

Previamente, la FGET informó que durante la audiencia inicial solicitará al juez que Bermúdez Requena sea vinculado a proceso, con base en los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación, misma que ya fue compartida a su defensa. Y con lo anterior, se dicten las medidas cautelares correspondientes.

Destacó que al haber sido ingresado al Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) número uno, en el Estado de México, el juez de Control evaluará las acciones para llevar a cabo las audiencias de seguimiento al proceso penal.