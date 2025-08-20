Hice un trabajo pulcro en Mesa Directiva

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, afirmó que su trabajo al frente de la Mesa Directiva durante el primer año de sesiones de la 66 legislatura, “fue pulcro”.

El diputado de Morena hizo una autocrítica en la víspera de concluir su labor en la presidencia, en la que afirmó que su dirigencia de los trabajos legislativos fue equilibrada.

“Sobre el desempeño de la presidencia yo creo que uno siempre va aprendiendo, evidentemente de la primera vez que fui presidente a esta vez siempre se va teniendo un aprendizaje, un conocimiento, madurez, interacción. Te diría que, a mi juicio, este ejercicio de la presidencia fue un trabajo pulcro, un trabajo equilibrado y un trabajo que le dio garantías a todos los grupos parlamentarios”, expresó.

Gutiérrez Luna recordó que al final del segundo periodo ordinario, así se lo expresaron los coordinadores de Morena, PT, PVEM, PRI, PAN y MC: “Me quedo lo que sucedió en la última sesión donde hubo reconocimiento al trabajo que se hizo por parte de todos los coordinadores de los grupos parlamentarios”.