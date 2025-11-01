Hidalgo registra primer caso de sarampión

Hidalgo confirmó el primer caso de sarampión en un menor de edad sin antecedente de vacunación, quien había viajado con sus padres durante dos semanas al Estado de México, donde existen casos activos.

Después de 21 años, la entidad vuelve a registrar un caso activo de esta enfermedad; el último antecedente data de 2004, de acuerdo con la Secretaría de Salud estatal, encabezada por Vanesa Escalante.

Con lo anterior, señaló que Hidalgo se suma a las 26 entidades del país que han reportado contagios durante el brote nacional de sarampión, originado en Chihuahua y que se ha extendido a estados vecinos.

La dependencia informó que activó de manera inmediata el equipo de respuesta rápida para poner en marcha el protocolo estatal de prevención y atención de casos, con acciones de vigilancia epidemiológica, vacunación y control sanitario.

Esquemas completos

Asimismo, destacó la urgencia de mantener esquemas de vacunación completos. Como parte del protocolo, se desplegaron cercos de vigilancia sanitaria, bloqueo vacunal y monitoreo epidemiológico en el entorno del caso confirmado.

La Secretaría exhortó a madres, padres y tutores a revisar la Cartilla Nacional de Salud y asegurar que las niñas y los niños cuenten con la vacuna triple viral, que protege contra sarampión, rubéola y parotiditis.