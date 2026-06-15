Higinio Martínez levanta la mano para presidir Senado

Higinio Martínez Miranda se convirtió en el primer senador en expresar públicamente su pretensión de presidir el Senado de la República en el próximo año legislativo que inicia el 1 de septiembre.

“Tengo la experiencia para enfrentar la responsabilidad y conducir el Senado”, afirmó.

En entrevista, recordó que es senador desde 2018, por lo que confió en que “ojalá se fijaran en mí” para ocupar este cargo.

Dijo que aunque no es obligatoria, hay una regla no escrita que se ha respetado desde 2018, de alternar a hombres y mujeres al frente de la Mesa Directiva del Senado, por lo que dijo, una vez que concluye el periodo de Laura Itzel Castillo, un senador debe asumir la presidencia.

Higinio Martínez aseguró que tiene la capacidad y los méritos suficientes para presidir y conducir los trabajos de la cámara alta.