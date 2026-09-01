Higinio Martínez Miranda encabezará el Senado

Con 116 votos a favor, de los 117 legisladores presentes, el pleno del Senado de la República aprobó la elección de la nueva Mesa Directiva, encabezada por Higinio Martínez Miranda.

Al darse a conocer el resultado de la votación, realizada por cédula, las y los senadores de los grupos parlamentarios oficialistas le expresaron su respaldo al corear: “¡Presidente! ¡Presidente! ¡Presidente!”.

La planilla, avalada casi por unanimidad, está integrada además por tres vicepresidentes: Verónica Camino Farjat, de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena); Mauricio Vila Dosal, del Partido Acción Nacional (PAN) y Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Además, fueron electos para ocupar las ocho secretarías, María Martina Kantún Can, Simey Olvera Bautista y Alejandra Berenice Arias Trevilla, de Morena; Claudia Edith Anaya Mota, del Partido Revolucionario Institucional (PRI); Lizeth Sánchez García, del Partido del Trabajo (PT); Gina Geraldina Campuzano González, del PAN; Juanita Guerra Mena, del Partido Verde y Néstor Camarillo Medina, de MC.