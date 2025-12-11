Hija de Corina Machado recibe el Premio Nobel

Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado, recibió este miércoles en el Ayuntamiento de Oslo el Nobel de la Paz en nombre de la opositora venezolana, que no ha podido viajar a Noruega a tiempo para recibir en persona el premio, aunque viajará igualmente a la capital noruega, según el Instituto Nobel.

La hija de Machado se puso en pie y recogió el diploma acreditativo y la medalla Nobel que acompañan al premio -dotado este año con 11 millones de coronas suecas (1 millón de euros, 1.2 millones de dólares), de manos del presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes.

Visiblemente emocionada, Sosa recibió la ovación del público, puesto en pie, erguida delante de una foto de su madre. La ceremonia estuvo presidida por los reyes Harald V y Sonia de Noruega.

Hay que estar dispuestos a “luchar por la libertad”

Machado denunció en Oslo “el terrorismo de Estado” del gobierno de Nicolás Maduro y afirmó que hay que “estar dispuestos a luchar por la libertad”, en su discurso de aceptación del Nobel de la Paz, leído por su hija.

“Si queremos tener democracia, debemos estar dispuestos a luchar por la libertad”, agregó en su discurso, que leyó su hija Ana Corina Sosa Machado.

Durante la entrega del Premio, el presidente del Comité Noruego del Nobel, instó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a aceptar los resultados de las elecciones de 2024 y renunciar a su cargo.

“Señor Maduro: Debe aceptar los resultados electorales y renunciar a su cargo”, dijo Frydnes antes de ser interrumpido por un aplauso del público en la Municipalidad de Oslo.