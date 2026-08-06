Hija de Ruffo crea Comité por la libertad de su padre

Verónica Ruffo Sánchez, hija de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, quien permanece en el penal del Altiplano, Estado de México, por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible, presentó el “Comité Plural por la libertad de Ernesto Ruffo Appel” y señaló que uno de los objetivos es que la vida de su padre no esté en riesgo.

Verónica Ruffo manifestó que hay una falta de confianza en el proceso de su padre y que a ella le cancelaron su cuenta bancaria empresarial sin explicación.

En conferencia de prensa, comentó que acudió a Almoloya a entregar documentos para que le puedan autorizar visitar a su padre de 74 años.

“No lo pude ver, solamente entregué los documentos… Afortunadamente completé ese proceso, pero todavía no está autorizado y va a durar dos semanas”, expresó.

“Entonces, estimo estar de regreso en dos semanas y ver a mi padre”, manifestó.

Recordó que tiene una instrucción de su padre y que está relacionado con la reflexión y unión.

“El primer y último día que lo visité, le dije, papá ¿qué mensaje quieres entregar a la ciudadanía? y él respondió con dos palabras exactas y rápidas: reflexión y unión”.