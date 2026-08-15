Hija de Ruffo cuestiona condiciones de su padre

Verónica Ruffo Sánchez, hija de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California preso en el penal del Altiplano y ligado a una de las redes de huachicol fiscal más grandes del país, desmintió parte de la información que proporcionó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) sobre las condiciones de internamiento de su padre.

La hija del expolítico panista señaló que su padre permanece con los mismos tenis que portaba el día de su detención hace casi un mes, cuando fue capturado en el municipio de Ensenada el pasado 16 de julio.

Verónica Ruffo refirió que intentó entregar los tenis cuando visitó el penal de máxima seguridad, sin embargo, no pudo porque “se requería de un vale que mi papá tenía que entregar”. Cuando el vale fue entregado, tampoco se pudo realizar la entrega ya que le comentaron que los tenis “no eran lo suficientemente blancos”, por lo que, afirma, hasta el pasado miércoles 12 de agosto, Ruffo Appel seguía con los mismos tenis de cuando fue detenido hace casi un mes.