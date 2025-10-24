﻿﻿
Octubre 24 del 2025
Hijo de Adán habitó casa involucrada en corrupción

Adán Payambé López, hijo del senador morenista, Adán Augusto López Hernández, cursó un taller de cine en Francia y vivió en un departamento en Les Champs-Élysées de París, que está en la mira de autoridades mexicanas porque dicho inmueble forma parte de una presunta red empresarial y familiar beneficiada del poder político del exsecretario de Gobernación tabasqueño, reveló EL CEO.

Accionista

De acuerdo con el portal, López Hernández dijo a finales de septiembre de este año “no recordar” a la empresa Operadora Turística Rabatte. Sin embargo, documentos oficiales detallan que el principal accionista de dicho negocio es un “viejo conocido” suyo: Miguel Vicente Solís Erosa, quien es socio de Manuel Alberto Pinto, concuñado del morenista. Lo anterior, después de que N+ informara que el legislador guinda recibió 79 millones de pesos de empresas privadas, incluida Rabatte, entre 2023 y 2024, sin hacer públicos esos ingresos en su declaración patrimonial.

Solís y Pinto, expone EL CEO, forman parte de una vieja red de empresarios vinculada a Adán Augusto, la cual se encuentra en mira de autoridades federales según el reportaje. Señala también a los empresarios Andrés Estrada Rodríguez, cuñado del senador, y Alejandro Márquez Rodríguez, originario de Tabasco, quienes “se han beneficiado directa e indirectamente de los cargos ocupados por su paisano” como gobernador estatal, titular de Segob y ahora coordinador de Morena en el Senado, formando una “Familia Tabasqueña”.

La investigación apunta a que la cercanía de Solís Erosa con el exgobernador de Tabasco es “profunda”. Dice que sus esposas, Dea Isabel y Winifred de Jesús, asisten a los mismos eventos sociales y cumpleaños.

