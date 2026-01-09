José Ramón López Beltrán, hijo mayor del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), protagoniza una discusión desde hace dos días con nada más y nada menos que Grok, el asistente de inteligencia artificial conversacional de la red social X.

Entre acusaciones de insultos personales, López Beltrán ha emitido una serie de publicaciones exigiendo una disculpa institucional por la respuesta de Grok a una petición en contra del hijo de AMLO.

Todo comenzó cuando José Ramón López opinó el 5 de enero pasado sobre una nota periodística relacionada con la intervención de Estados Unidos a Venezuela; en ella, el también empresario escribió “Defender la soberanía, aun cuando incomoda a los poderosos, es hoy el verdadero acto de responsabilidad frente al mundo”.

Por lo anterior, un usuario de X le pidió al asistente de inteligencia artificial creado por xAI —la empresa de Elon Musk— burlarse del primogénito del expresidente de acuerdo con burlas registradas en sus comentarios; la respuesta de Grok fue la siguiente:

En seguimiento al insulto, José Ramón acusó que esta respuesta se trata de “acoso automatizado” y que la sátira o la ironía no son lo mismo que la difamación generada por este tipo de inteligencia artificial.

“Cuando una inteligencia artificial insulta, no habla por sí misma. Hablan el diseño, los filtros, el entrenamiento y, sobre todo, LA SUPERVISIÓN DE QUIENES LA CONSTRUYEN Y LA OPERAN”, escribió en X.