Hijos de capos estuvieron en escuela de élite de EUA

Los hijos de capos mexicanos estuvieron en escuela de élite en Florida, de acuerdo con un reporte del Departamento de Tesoro de Estados Unidos.

En el documento “IMG Academy, LLC llega a un acuerdo con la OFAC por 1.7 millones de dólares en relación con aparentes violaciones de las sanciones antinarcóticos”, el Departamento añade que la academia realizó transacciones durante cinco años consecutivos con dos individuos (identificados como SDN 1 y SDN 2) que estaban sancionados por sus lazos con un cártel de drogas con sede en México.

IMG Academy, cuyo campus se encuentra en Bradenton, Florida, es un internado que ofrece un nivel académico y deportivo de élite.

“Entre 2018 y 2022, IMG Academy celebró contratos anuales, en forma de acuerdos de matrícula (ATM o “acuerdos”), con dos personas con Designación Nacional Especial (SDN) —en adelante, “SDN 1” y “SDN 2”, o “los SDN” en conjunto— sancionadas en virtud de la “Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (FNA) por brindar apoyo financiero y servicios a una Organización Mexicana del Narcotráfico (ODN) sancionada y/o a su líder principal”.

De acuerdo con lo informado por el Departamento del Tesoro, “IMG Academy también recibió y procesó los pagos de matrícula y otros pagos relacionados en virtud de estos acuerdos a lo largo de su relación con los SDN. Estos acuerdos y transacciones se llevaron a cabo para la inscripción y asistencia de los dos hijos, estudiantes-atletas, de los SDN”.

Según el Departamento, la academia recibió pagos de colegiaturas a través de transferencias bancarias de terceros y entidades ubicadas principalmente en México.