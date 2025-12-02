Historiadores son los que determinarán rumbo de SCJN

“Ministro, ¿valió la pena abrir la reforma judicial sabiendo, como lo mencionan, que todo tiene que ver con una decisión política, sabiendo que ahora tenemos acordeones, que debilitamos los controles constitucionales?”, increpó la socióloga Adriana Pineda al exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Pérez Dayán, tras concluir la presentación de su libro “La Suprema Corte: Historia y testimonios”, el domingo, en el segundo día de actividades de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.

Acompañado de Sergio Sarmiento, Carlos Trejo Herrera y Arturo Zamora, moderados por María Goerlich León, el exministro fue cuestionado por Pineda.

“¿Valió la pena cambiar su voto?”, fue la pregunta reiterada por la mujer. Un aplauso acalló la voz de Pineda, y los organizadores se apuraron a acompañar la salida del ministro del salón donde ocurrió la presentación.

“Realmente la obra, si fuera tan valiosa como lo dicen los presentadores, lo agradecería; es meramente una obra modesta, con todo el interés, la intención, el cuidado y el cariño de poder mostrar un mensaje después de que haber ocupado un cargo en la Suprema Corte durante 13 años y tras 38 completos en el Poder Judicial. Espero que si es de su interés puedan disfrutarla”, señaló Pérez Dayán, antes de ser increpado y salir apurado del salón de la FIL.

La socióloga Adriana Pineda también cuestionó que los integrantes del máximo tribunal ahora buscan analizar juicios concluidos en los que hubiera presunto fraude procesal, lo que iría en contra del principio de la “cosa juzgada”.

Al cerrar la presentación, Pérez Dayán dijo que los historiadores de la Corte han mostrado que los procesos son cíclicos en la historia, “y muchos de ellos, no soy yo, quien lo dice. Yo no puedo asegurar que estos sea totalmente así, sin embargo, son los historiadores, quienes con ese conocimiento profundo, de lo que ha sucedido en nuestro devenir determinan que ello es”.